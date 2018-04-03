В Сыктывкаре установят памятную доску Юрию Спиридонову

Сегодня состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 80-летию первого Главы Республики Коми. Совещание провёл руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. «Благодаря многим решениям Юрия Алексеевича Спиридонова республика в тяжелые 1990-е не только выстояла, но и вышла на новый путь развития. Я считаю, что наш нравственный долг в преддверии 100-летнего юбилея республики – вспомнить самим и напомнить жителям о роли Юрия Алексеевича в истории региона», - подчеркнул Михаил Порядин. В ходе заседания был рассмотрен Межведомственный план юбилейных мероприятий. Его представила Министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева. План включает 27 мероприятий научной, культурной, образовательной, информационной и спортивной направленности, большая часть из которых нацелена на молодёжную аудиторию. Также оргкомитет рекомендовал руководителям администраций Сыктывкара, Усинска, Ухты и Прилузского района разработать и утвердить муниципальные планы, посвящённые 80-летию Ю.А. Спиридонова. Развитие этих территорий наиболее тесно связано с именем первого Главы Республики Коми. Дополнительно был рассмотрен и поддержан ряд предложений инициативной группы общественности республики. В частности, принято решение об установке мемориальной доски Юрию Спиридонову на здании Администрации Главы Республики Коми, а также по оцифровке сюжетов и спецвыпусков кинохроники с участием Юрия Спиридонова из документального кинофонда Республики Коми. *** Юрий Алексеевич Спиридонов родился 1 ноября 1938 года в селе Полтавка Омской области. В 1989-1990 годы – первый секретарь Коми обкома КПСС. В 1990-1994 годы – председатель Верховного Совета Коми АССР. В декабре 1993 года стал членом Совета Федерации первого созыва. До апреля 1994 года являлся членом Комитета по бюджету, валютному, финансовому и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию, в дальнейшем – член Комитета по делам Севера и малочисленных народов. С 1994 по 2001 годы – Глава Республики Коми. С 2003 по 2007 годы – депутат Государственной Думы Российской Федерации четвёртого созыва. 12 августа 2010 года скончался в Сыктывкаре. Похоронен на Краснозатонском кладбище.