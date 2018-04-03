20 новых НефАЗов пополнили автопарк сыктывкарского общественного транспорта

Автобусы приобретены компанией «Комиавтотранс» на условиях лизинга при поддержке Правительства Республики Коми и будут обслуживать городские маршруты №№ 46, 18 и 54. Сегодня пассажирскую технику презентовали на Стефановской площади. В торжественной церемонии принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «К столетию республики мы намерены качественно обновить подвижной состав общественного автотранспорта, чтобы он был безопасным, комфортным и экологичным. Сегодня мы принимаем новые автобусы, которые хорошо зарекомендовали себя на востребованных городских маршрутах. Это техника отечественного производства. Приобретая их, мы также решаем задачу по импортозамещению. Я поздравляю всех с сегодняшним событием! В добрый путь, уважаемые водители и дорогие жители Сыктывкара!», - отметил глава региона, поблагодарив за сотрудничество компанию КАМАЗ и Государственную транспортную лизинговую компанию. Напомним, первая партия НефАЗов повышенного экологического класса поступила в Сыктывкар в августе 2016 года, накануне 95-летия Республики Коми. В 2019 году в Сыктывкаре, рядом с автопредприятием, планируется построить ещё одну автомобильную газовую наполнительную компрессорную станцию. Это позволит снизить временные и финансовые затраты на заправку, а также повысить эффективность эксплуатации подвижного состава. Задачу по обновлению подвижного состава пассажирского транспорта с учётом современных требований экологической безопасности поставил Президент России Владимир Путин. Глава государства также призвал продолжить перевод транспорта на газомоторное топливо. Его использование позволит добиться большего экономического эффекта, а также создать «безусловные конкурентные преимущества для всей экономики». ***Автобусы I класса марки «НЕФАЗ» с низким расположением пола предназначены для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Количество мест – 105, из них 25 - сидячих. Все автобусы оборудованы аппарелью и площадкой для инвалидной коляски в комплектации с возможностью перевозки людей с ограниченной мобильностью.