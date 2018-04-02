В Республике Коми упростят порядок размещения оборудования операторов связи на государственных объектах

Проект постановления Правительства Республики Коми о первоочередном размещении оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий, находящихся в государственной собственности региона, обсудили на заседании Общественного совета при Администрации Главы Республики Коми. Проект предполагает упрощенный порядок доступа сотовым компаниям для размещения передающего оборудования на объектах госсобственности. Документ разработан Администрацией Главы Республики Коми совместно с региональным Министерством имущественных и земельных отношений. «Сегодня у операторов связи существуют определенные проблемы с развитием инфраструктуры на базе объектов государственной собственности. Связано это с отсутствием заинтересованности балансодержателей зданий или отсутствием разрешающих документов», - отметил в докладе начальник отдела информатизации и связи Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Олег Белых. В качестве решения, по словам докладчика, региональным властям предлагается разработать списки недвижимого имущества, где операторы смогут размещать оборудование без получения разрешений, сформулировать условия расчета размера арендной платы за их использование и другие мероприятия по упрощению доступа. Основой для такого решения послужил положительный опыт Москвы и Республики Бурятия по упрощению доступа и размещения оборудования сотовых операторов. По проекту постановления в перечень объектов государственной собственности республики для первоочередного размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи входит 392 объекта. Документ также разъясняет упрощенный порядок заключения договоров о предоставлении права на размещение оборудования на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся на праве оперативного управления у автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Коми. «Проект нужный и востребованный как со стороны сотовых операторов, так и со стороны населения, что главное. Он нацелен на расширение доступности зон покрытия сотовой связью и предоставления жителям региона качественного сигнала», - подчеркнул руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин. На заседании также был рассмотрен отчет о деятельности совета за 2017 год и приняты изменения в план работы на текущий год. Кроме того, членам Общественного совета был представлен отчет о выполнении мероприятий по программе противодействия коррупции Администрации. Председатель Общественного совета Людмила Жукова также представила нового члена совета Председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» Людмилу Ляшенкову.