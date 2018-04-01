Поздравление Главы Республики Коми с Днём геолога

«Уважаемые работники и ветераны геологоразведочной отрасли! Поздравляю с профессиональным праздником — Днем геолога! Ежегодно в первое воскресенье апреля мы чествуем тех, кто связал свою жизнь с этой профессией – одной из самых нужных и интересных. В геологоразведочной отрасли Республики Коми работают смелые, целеустремлённые, по-настоящему преданные своему делу люди, которые решают непростые задачи поиска и изучения месторождений полезных ископаемых. Наш край – один из самых богатых углеводородным сырьем и в то же время один из самых сложных по природно-климатическим условиям и особенностям залегания минерально-сырьевых ресурсов. Однако ваш упорный и самоотверженный труд позволил поставить на службу людям богатства из недр нашей земли. А внедрение прорывных технологий в отрасли позволяет осваивать новые месторождения и задаёт вектор для дальнейшего развития геологической отрасли региона. Дорогие друзья, уважаемые ветераны! Примите искренние слова благодарности за ваш огромный вклад в становление и развитие республики как мощного промышленного региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, поддержки родных и близких. Удачи и новых больших открытий!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов