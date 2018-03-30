Власти Коми обсудили с федеральными экспертами источники финансирования МРОТ

Вопросы подходов к определению расчетного объема расходных обязательств северных субъектов Российской Федерации с учетом повышения минимального размера оплаты труда обсудили сегодня, 30 марта, в Сыктывкаре на рабочем совещании с участием членов Совета Федерации и Государственной Думы, представителей федеральных министерств, Счетной палаты России, представителей органов государственной власти Республики Коми и Государственного Совета региона. Министр финансов Республики Коми Галина Рубцова доложила об особенностях исполнения консолидированного бюджета республики в новых условиях бюджетной политики. По ее словам, региону потребуется порядка 3 млрд рублей, чтобы обеспечить исполнение решений Правительства России и Конституционного Суда России в части повышения МРОТ. Тему поддержала министр экономики Республики Коми Марина Анисимова. Она рассказала о методике расчета дополнительных расходов в целях повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Вопрос достаточности источников средств, необходимых для повышения МРОТ работникам бюджетных организаций, актуален во всех северных регионах Российской Федерации. По итогам аналогичных рабочих совещаний в субъектах будет разработан ряд мер, которые позволят властям в регионах компенсировать затраты на повышение МРОТ и выплату северных и районных коэффициентов. Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон об увеличении минимальной заработной платы на 20%. Теперь МРОТ составляет 9489 рублей, а с 1 мая 2018 года он должен повыситься до 11163 рублей. К этой сумме начислят еще районный коэффициент и северные надбавки. Так, размер минимальных зарплат в Коми составит от 18,9 до 26,7 тысяч рублей.