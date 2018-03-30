За первый квартал 2018 года за выплатой при рождении первого ребенка обратились 150 жительниц республики

На 30 марта выплата назначена 98 заявительницам. Бюджетные расходы на эти цели составили около 2,7 млн. рублей. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. «В лидерах по обращениям за выплатой среди городов – Сыктывкар и Ухта, там, соответственно, 44 и 18 обращений, среди сельских территорий – Сыктывдинский район, здесь 12 обращений, а также Удорский и Усть-Куломский районы, в каждом из которых о назначении выплаты заявили 8 матерей первенцев», - рассказали в Минтруде Коми. Напомним: ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка - это новая федеральная мера социальной поддержки. Она установленная в стране федеральным законом, который был принят в декабре прошлого года в рамках реализации демографических инициатив Президента России Владимира Путина. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семьям, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает полторы величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которая была установлена в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. В республиканском Министерстве труда, занятости и соцзащиты также уточнили, что прожиточный минимум для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года в среднем составлял 13 тысяч 276 рублей: «Таким образом, полуторакратный размер прожиточного минимума составляет 19 тысяч 914 рублей. Значит, если доход семьи из трех человек – родителей и новорожденного – меньше 59 тысяч 742 рублей, то эта семья может обращаться за назначением выплаты. Если в семье двое - мама и первенец - и доход семьи не превышает 39 тысяч 828 рублей, то выплата тоже положена». Выплата предоставляется до достижения ребенком полутора лет. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В Республике Коми прожиточный минимум для детей за второй квартал 2017 года в среднем составлял 12 487 рублей. «Выплата назначается на один год. По истечении этого срока нужно обратиться за ее продлением еще на полгода. Если родители обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребенку шести месяцев, выплата будет предоставляться с даты рождения малыша. Если после шести месяцев – выплату назначат с даты подачи заявления», - обратили внимание на важный нюанс специалисты Минтруда Коми. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ребенка предоставляется за счет средств федерального бюджета по месту жительства получателей через центры социальной защиты населения и многофункциональные центры «Мои документы».