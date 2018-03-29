В Коми пройдет масштабная проверка объектов массового пребывания людей

Помимо торгово-развлекательных центров, проверка которых уже началась, будут осмотрены и другие места массового скопления людей, в том числе учреждения культуры и образования. Проверить объекты муниципальной собственности на соответствие требованиям пожарной безопасности поручил главам администраций в ходе заседания правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности заместитель Председателя Правительства Республики Коми Константин Лазарев. «Трагическая ситуация в Кемерове произошла не только из-за неправильной эксплуатации торгово-развлекательного центра, но и по причине халатности должностных лиц, отвечающих за безопасность, а также тех, кто подписывал разрешительные документы на эксплуатацию здания. Я призываю всех, кто занимается этими вопросами в муниципальных образованиях, максимально внимательно и ответственно подходить к своим обязанностям, чтобы трагедия не повторилась», – подчеркнул Константин Лазарев. На территории Республики Коми уже началась внеплановая проверка торгово-развлекательных центров на предмет выявления нарушений пожарной безопасности. Всего в республике 119 торговых центров, в том числе 12 торгово-развлекательных центров. Наибольшее их количество расположено в Сыктывкаре и Ухте. Как пояснили представители служб пожарного надзора, типичные нарушения связаны с заужением основных эвакуационных проходов и самих торговых залов, загромождением путей эвакуации, запиранием запасных выходов. Кроме того, часто персонал торговых центров не проходит инструктаж по пожарной безопасности, не знает порядок действий при чрезвычайных ситуациях, не умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения. Проверки продлятся две недели. Их результаты будут рассмотрены на местном уровне, а затем проанализированы и обобщены на очередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, К. Лазарев порекомендовал собственникам и управляющим помещениями торгово-развлекательных центров провести противопожарные тренировки с вовлечением оперативных служб. Профилактическую работу о том, как вести себя при пожаре и правильно эвакуироваться, должны организовать школы и детские сады. Также во всех муниципальных учреждениях необходимо актуализировать должностные инструкции персонала в части действий при пожаре.