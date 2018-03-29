В Коми будет увеличен срок освоения грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В 2018 году на эти цели в республике планируется направить около 5 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. Об этом главе региона Сергею Гапликову доложил заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов является одним из приоритетных направлений аграрной политики, которое способствует развитию и расширению сельхозпроизводства на селе, решению вопросов импортозамещения, обеспечения достойного уровня жизни в сельской местности. Толчком для развития данного направления в Коми послужило республиканское совещание по вопросам развития сельхозкоопераций, на котором были поставлены чёткие задачи перед главами муниципалитетов и сельских поселений. В этом годы мы не только в три раза увеличиваем финансирование, но и продлеваем сроки освоения грантов для сельхозкоопераций до 24 месяцев. Это позволит им реализовать более крупные, более значимые проекты», - отметил А. Князев. В 2017 году благодаря госсподержке сельхозкооперациями реализовано два проекта, создано 6 новых рабочих мест. Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Агроудора» приобрел специализированный транспорт для перевозки свежей рыбы. Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Ягодка» построил производственное помещение и произвел монтаж сборных холодильных камер для хранения дикоросов.