В Республике Коми повышено качество исполнения майских указов

Министр экономики Марина Анисимова проинформировала Главу Республики Коми Сергея Гапликова о текущих итогах выполнения в регионе показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в социально-экономической сфере. По предварительной оценке, в 2017 году республика достигла 38 из 40 показателей. По направлениям «смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)» и «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» работу необходимо усилить. Для достижения указанных показателей в регионе предпринимается ряд мер. Организована химиотерапия при злокачественных новообразованиях в Инте, Усинске и Печоре, лечебные организации дооснащены медицинским оборудованием для улучшения диагностики злокачественных новообразований. В 2017 году приобретены маммографы, УЗИ аппараты для учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Организовано обучение более 250 врачей общей лечебной сети на Российском общеобразовательном портале по ранней диагностике злокачественных новообразований. Благодаря обучению увеличилась активность выявления заболеваний. В 2017 году четверть больных злокачественными новообразованиями были выявлены при профилактических осмотрах и скрининговых исследованиях. В Коми растёт популярность государственных и муниципальных услуг в электронной форме. С сентября 2017 года для родителей открыт доступ к электронному дневнику с использованием сервиса Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Увеличилось количество медицинских организаций, осуществляющих выдачу номерков на приём к врачу в электронном виде. Сегодня в регионе 84% лечебных учреждений имеют возможность размещать номерки на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В результате конструктивной работы регионального Правительства с операторами связи повышается доступность госуслуг в электронной форме. ПАО «Ростелеком» в 2017 году установило точки доступа к интернету, подключенные по волоконно-оптическим линиям связи в 25 населённых пунктах республики с общей численностью населения более 9200 человек. ПАО «МТС» установило базовую станцию в селе Сизябск Ижемского района, в зоне покрытия также оказались деревни Бакур и Брыка. ПАО «Мегафон» установило базовые станции в населенных пунктах Донаёль и Казлук Усть-Вымского района, улучшено покрытие сотовой связи в селе Корткерос. «Необходимо приложить максимум усилий, чтобы все показатели, которые у нас намечены к исполнению в текущем году, были достигнуты. Это не просто цифры, от качества работы по всем тем направлениям, которые мы с вами сейчас обсуждаем, зависит главное – комфорт проживания наших земляков во всех городах и районах, особенно в сельской местности», - резюмировал Сергей Гапликов.