На модернизацию коммунальной инфраструктуры Печоры частные инвесторы направят более 116 миллионов рублей

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подписал два концессионных соглашения между администрацией МО МР «Печора» и компаниями ООО «ТЭК-Печора» и АО «Тепловая сервисная компания». По условиям данных соглашений объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения муниципального района «Печора» передаются в долгосрочное пользование коммерческим компаниям. Последние, в свою очередь, обязуются инвестировать в модернизацию принимаемых объектов 116,34 млн рублей. Это позволит повысить надежность их работы и качество предоставления коммунальных услуг. Сейчас износ объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Печорского района превышает 80%. Ветхое состояние инфраструктуры приводит к значительному числу технологических сбоев и высоким потерям коммунальных ресурсов. В результате модернизации, предусмотренной заключёнными соглашениями, степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры планируется снизить до нормативного состояния (не более 33%). Работы, направленные на перевооружение переданной инфраструктуры, начнутся уже в этом году. Соглашение с ООО «ТЭК-Печора» заключено сроком до 2027 года. По условиям документа на капитальный ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры ООО «ТЭК-Печора» будет направлено более 76 млн рублей. Из них 38,03 млн рублей выделит муниципалитет (концедент), 38,05 млн рублей – компания (концессионер). Договор о концессии с АО «Тепловая сервисная компания» действует до 2025 года. В рамках данного соглашения администрация Печоры направит на капитальный ремонт передаваемых объектов тепло- и водоснабжения 40 млн рублей, а концессионер инвестирует в реконструкцию принятых объектов 78,29 млн рублей. *** Механизм концессий регламентирован Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». По условиям такого договора концессионер (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) получает право использовать государственное имущество в коммерческих целях. Взамен он обязуется инвестировать средства в воссоздание, ремонт или модернизацию принятого объекта. Этот вид привлечения частного капитала к перевооружению жилищно-коммунального комплекса уже используется в Тульской, Волгоградской, Владимирской, Московской, Кемеровской областях и других регионах страны.