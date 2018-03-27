В Республике Коми проверят безопасность всех торгово-развлекательных комплексов

Также по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова вопросы обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания людей будут детально рассмотрены на заседании правительственной комиссии. Оно состоится 29 марта, в четверг. С минуты молчания в память о погибших на пожаре в Кемерове открылось сегодня Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Республике Коми. Первый заместитель Председателя Правительства региона Лариса Максимова обратилась к собственникам торговых комплексов с просьбой ещё раз проверить свои объекты на соответствие всем требованиям безопасности. «Трагедия в Кемерове - это национальная трагедия, которая унесла жизни 64 человек. Погибли дети, целые семьи. Как отметил сегодня Президент России Владимир Путин на совещании в Кемерове, уже сейчас можно констатировать, что причиной трагедии, безусловно, была преступная халатность и разгильдяйство», - отметила Лариса Максимова. По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации во всех торгово-развлекательных центрах страны пройдут проверки. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах, в случае выявления нарушений закона – незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение. «Мы провели совместное совещание с МЧС. По предварительным данным составлен список из 55 торгово-развлекательных центров на территории республики. Возможно, мы ещё его скорректируем. В течении дня подготовим задание и приступим к проверке», - сообщил прокурор Республики Коми Сергей Бажутов. По поручению Сергея Гапликова текущая ситуация в регионе будет проанализирована на заседании Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Также комиссия рассмотрит вопросы организации разъяснительной работы с населением на предмет их поведения в случае ЧС. Министру здравоохранения республики Дмитрию Березину дано поручение провести проверку готовности подразделений Центра медицины катастроф к действиям в чрезвычайных ситуациях.