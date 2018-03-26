Газпром поможет отремонтировать аэропорт и горбольницу в Ухте

Об этом договорились Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, подписав Дополнительное соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и Компанией. Напомним, основное соглашение о сотрудничестве подписано 2 июня 2017 года на полях XXI Петербургского международного экономического форума. Оно предусматривает взаимовыгодное сотрудничество по развитию и повышению эффективности функционирования топливно-энергетического комплекса региона, дальнейшему развитию системы газоснабжения Республики Коми, сохранению социальной стабильности, повышению благосостояния населения, рациональному использованию природных ресурсов и улучшения экологической обстановки в регионе; реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года. Согласно Дополнительному соглашению, Газпром окажет республике благотворительную помощь в объёме свыше 612 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт объектов социальной инфраструктуры. В частности, на ремонт аэропорта города Ухты компания выделит 500 миллионов рублей, на капитальный ремонт Ухтинской городской больницы №1 – 112,3 миллиона рублей. В больнице будут отремонтированы лор-отделение, инфекционное, травматологическое, онкологическое, неврологическое, 1 и 2 терапевтические отделения. Также будет произведена замена 3 лифтов в инфекционном, терапевтическом и хирургическом отделениях. ПАО «Газпром» является надёжным стратегическим и социальным партнёром Правительства Республики Коми. С 2012 по 2015 годы компания направила 1 млрд рублей на социальные объекты, в том числе на строительство бассейна в городе Микунь, центральной поликлиники в Сыктывкаре, а также капитальный ремонт средней образовательной школы №2 в Ухте. Кроме того, дочернее предприятие ООО «Газпром трансгаз Ухта» ежегодно оказывает благотворительную и спонсорскую помощь Республике Коми. В 2017 году общий объём средств, направленных общественным и религиозным организациям, учреждениям и организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта в республике составил более 44 млн рублей. Также по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» к 100-летию Республики Коми в Ухте будет благоустроена Набережная Газовиков.