Сергей Гапликов выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово

Правительственная телеграмма направлена на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. «От имени жителей Республики Коми, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Это страшная трагедия, которая унесла десятки жизней. Невыносимо больно, что погибли дети. Скорбим вместе с вами. Желаем родным погибших душевных сил, чтобы пережить горе потери близких, скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечено в телеграмме Главы Республики Коми.