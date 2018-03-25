Поздравление Главы Республики Коми с Днём работника культуры

«Уважаемые работники культуры и деятели искусства, ветераны отрасли! Поздравляю с профессиональным праздником — Днём работников культуры! У культуры особая миссия – передавать новым поколениям духовный опыт, нравственные, моральные и этические ценности, свою историческую память. Именно культура позволяет нам сохранить и осознавать себя как нацию. Понимая особую значимость культуры, мы поддержали вашу инициативу и объявили 2018-ый в республике Годом культуры. К этому году мы подошли с серьёзными успехами. В прошлом году Республика Коми впервые вошла в Топ десять регионов-лидеров по темпам развития культуры, соседствуя в списке с такими признанными лидерами, как Москва и Санкт-Петербург. Но высокая оценка накладывает на нас и большую ответственность, сегодня очень важно поддержать тот высокий уровень, который мы для себя задали, и двигаться только вперёд. В приоритете остается модернизация сети учреждений культуры, в том числе за счет введения новых направлений господдержки. В этом году впервые выделены средства республиканского бюджета на ремонт муниципальных музеев. Запущен в разработку региональный модельный стандарт деятельности библиотек республики. Мы наращиваем грантовую поддержку, в 2018 введено новое направление – проекты в области народных художественных промыслов. В этом году будет принята Стратегия культурной политики Республики Коми до 2030 года, которая разрабатывается с учётом предложений культурного сообщества. Уверен, профессионализм, увлечённость, творческий подход и энтузиазм работников культуры позволит нам выполнить все поставленные задачи, добиться новых успехов. Спасибо вам за то, что бережно храните истоки, поддерживаете настоящее и создаёте будущее российской культуры. Пусть не угасает в вас энергия, воплощаются самые идеи и проекты. Желаю вам новых творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия!» Глава Республики Коми С.А. Гапликов