Федеральный оргкомитет рассмотрел план мероприятий по подготовке к 100-летию Республики Коми

Сегодня, 23 марта, Сергей Гапликов принял участие в очередном заседании Организационного комитета по подготовке к 100-летию Республики Коми. Совещание в Москве провёл заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. «Мы заслушали доклад заместителя Министра культуры России Александра Журавского о подготовке к столетию республики и обсудили предстоящие мероприятия. Для Республики Коми вековой юбилей – это исторически важный рубеж. И мы должны подойти к нему, приумножив человеческий и социально-экономический потенциал республики, сохранив её историко-культурное и этнокультурное многообразие», - прокомментировал глава региона. По итогам заседания утверждён план мероприятий по подготовке к 100-летию Республики Коми, представленный Министерством культуры Российской Федерации, и дан ряд поручений по его реализации.