Юлия Белорукова своё будущее связывает с Республикой Коми

«Я здесь родилась и люблю это место!», - заявила двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане в беседе с Главой Республики Коми. Сегодня Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с лыжницей и её первым тренером Александром Ветровым. «Добро пожаловать домой! Поздравляю с успешным выступлением на Олимпиаде в Южной Корее. Мы очень надеемся, что в дальнейшем Вы свяжете свою жизнь с республикой, и решили сделать Вам подарок – это ключи от квартиры в новом доме. Вы её заслужили. Правительство республики всячески будет поддерживать Вас и всех, кто прославляет наш регион», - отметил Сергей Гапликов. Глава региона вручил спортсменке ключи от новой двухкомнатной квартиры в новостройке по улице Карла Маркса, приобретённой за счёт внебюджетных средств. Также в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми в ближайшее время лыжнице будет выплачена денежная премия за спортивные достижения. «Я безумно благодарна республике за поддержку! И, конечно, не собираюсь менять регион. Я здесь родилась, я люблю это место и связываю с ним своё будущее. В свою очередь я постараюсь выполнить всё, что от меня зависит», - заявила Юлия Белорукова. Глава Республики Коми и спортсменка обсудили также предстоящий Чемпионат России по лыжным гонкам, который пройдёт на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной с 23 марта по 1 апреля. Сергей Гапликов пожелал Юлии Белоруковой новых спортивных побед и достижений.