Сергей Гапликов пожелал новым руководителям комитетов Госсовета плодотворной работы

22.03.2018   Новости Коми
Сегодня, 22 марта, на заседании сессии Государственного Совета Республики Коми был принят ряд кадровых решений. На пост председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению был избран депутат Геннадий Горбачёв. Комитет по социальной политике возглавил депутат Сергей Артеев. Новых руководителей Главе Республики Коми представил первый вице-спикер Александр Макаренко. «Комитеты, которые вы будете возглавлять, играют важную роль в законотворческой деятельности Государственного Совета. Прежде всего это решение социальных вопросов и поддержка местного самоуправления. Учитывая ваш опыт и профессионализм, уверен, вы справитесь со своей миссией. Вместе мы должны реализовать задачи, которые обозначил Президент страны в своём послании. Желаю вам успехов и плодотворной работы», - отметил Глава Республики Коми.

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien