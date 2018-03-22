Сергей Гапликов пожелал новым руководителям комитетов Госсовета плодотворной работы

Сегодня, 22 марта, на заседании сессии Государственного Совета Республики Коми был принят ряд кадровых решений. На пост председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению был избран депутат Геннадий Горбачёв. Комитет по социальной политике возглавил депутат Сергей Артеев. Новых руководителей Главе Республики Коми представил первый вице-спикер Александр Макаренко. «Комитеты, которые вы будете возглавлять, играют важную роль в законотворческой деятельности Государственного Совета. Прежде всего это решение социальных вопросов и поддержка местного самоуправления. Учитывая ваш опыт и профессионализм, уверен, вы справитесь со своей миссией. Вместе мы должны реализовать задачи, которые обозначил Президент страны в своём послании. Желаю вам успехов и плодотворной работы», - отметил Глава Республики Коми.