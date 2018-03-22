В Сыктывкаре открылся первый Северный культурный форум

Он собрал более 250 деятелей культуры и экспертов со всего Европейского Севера России. Во время пленарного заседания участников приветствовали Глава Республики Коми Сергей Гапликов и Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов. Церемония открытия состоялась на площадке Академического театра драмы им. В. Савина. Сергей Гапликов поблагодарил Министерство культуры России за помощь в развитии отрасли и пожелал участникам продуктивной работы на площадках форума. «В своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин подчеркнул, что культура является нашим общенациональным цивилизационным кодом. Культура играет важную роль и присутствует в каждой сфере жизни общества, она является залогом стабильности, процветания и счастливого будущего нашего народа. Предвосхитив важный посыл Президента России, в Республике Коми мы объявили 2018 год Годом культуры и намерены уделить ей особое внимание. Благодарю всех, кто приехал сегодня к нам для участия в первом Северном культурном форуме. Успехов вам в поиске новых подходов в реализации эффективной культурной политики», - пожелал Сергей Гапликов. От имени Министра культуры России Владимира Мединского приветствие зачитал его первый заместитель Владимир Аристархов: «Динамично развивающаяся сфера культуры в регионе сегодня во многом определяет векторы развития культурного пространства Северо-Запада России. Искренне желаю Северному культурному форуму укрепления традиций, а его участникам успешной работы, творческих поисков, принятия полезных практических решений». В преддверии Дня работника культуры Сергей Гапликов также поздравил всех с наступающим праздником и вручил государственные награды. После пленарного заседания Глава Республики Коми провёл рабочую встречу с Первым заместителем Министра культуры Российской Федерации Владимиром Аристарховым, обсудив перспективы развития отрасли и возможности реализации ряда проектов при поддержке федерального ведомства. *** Указами Главы Республики Коми за особые заслуги перед Республикой Коми, большой вклад в развитие и сохранение театрального искусства почетное звание «Народный артист Республики Коми» присвоено: Сметаниной Елене Григорьевне – артисту драмы государственного бюджетного учреждения «Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми»; Темноевой Татьяне Леонидовне – артисту драмы государственного автономного учреждения «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы имени Виктора Савина»; за заслуги перед Республикой Коми почётное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено: Калугиной Людмиле Вениаминовне – директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Эжвинская централизованная библиотечная система»; Козаку Константину Федоровичу – преподавателю по классу баяна муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Семена Ивановича Налимова, с. Выльгорт»; Мальковой Светлане Валентиновне – артисту драмы государственного автономного учреждения «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы имени Виктора Савина»; Рочевой Ольге Егоровне – преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения «Колледж искусств Республики Коми»; за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждены: Иевлева Оксана Максимовна – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» села Объячево, Прилузский район; Кубик Степан Павлович – преподаватель государственного профессионального образовательного учреждения «Колледж искусств Республики Коми»; Терентьева Татьяна Александровна – заведующий Красноборской библиотекой – филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»; Черных Татьяна Анатольевна - заведующий филиалом «Гурьевский сельский Дом культуры» муниципального бюджетного учреждения культуры «Летская межпоселенческая клубная система», Прилузский район; Распоряжениями Главы Республики Коми за заслуги в области искусства и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный деятель искусств Республики Коми» присвоено: Щукину Николаю Александровичу – поэту, прозаику, драматургу, члену Союза писателей Республики Коми – регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»; за заслуги в области культуры и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный работник культуры Республики Коми» присвоено: Гончарук Светлане Валерьевне – преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Инта; Дуркиной Ирине Игоревне – преподавателю теоретических дисциплин и фортепиано муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Усть-Цилемская детская музыкальная школа»; Дымовой Эмилии Степановне – библиотекарю Усть-Лопьинской библиотеки-филиала муниципального учреждения культуры «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Зарянко Андрею Николаевичу – директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр национальных культур и досуговой деятельности», г. Воркута; Климовой Людмиле Михайловне – преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа»; Мартынову Дмитрию Владимировичу – концертмейстеру Дома культуры села Пажга муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинская централизованная клубная система»; Степановой Ларисе Леонидовне – преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Городская детская музыкальная школа», г. Воркута; Якубцовой Светлане Петровне – преподавателю по классу домры муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Инта; за добросовестное исполнение должностных обязанностей знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми» награждена: Машукова Вера Михайловна – библиотекарь Кыддзявидзьской библиотеки-филиала муниципального учреждения культуры «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию библиотечного дела Дипломом Главы Республики Коми награждён: коллектив Центральной межпоселенческой библиотеки имени Василия Васильевича Юхнина муниципального учреждения культуры «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; ценным подарком Главы Республики Коми поощрена: Сурнина Анна Николаевна – заведующий сектором декоративно-прикладного творчества Дома народного творчества п. Подтыбок – филиала муниципального бюджетного учреждения «Корткеросский центр культуры и досуга»; за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры Благодарность Главы Республики Коми объявлена: Чеховой Елене Геннадьевне – преподавателю муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск; Шулеповой Вере Семеновне – заместителю директора муниципального автономного учреждения культуры «Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга».