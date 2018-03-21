До конца года на дорогах Коми обустроят 84 пешеходных перехода

Об этом сообщил руководитель Управления автомобильных дорог Республики Коми Валерий Пронин на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Совещание провёл Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Минстроем региона разработана техническая документация на обустройство 509 пешеходных переходов. В 2017 году в соответствие с требованиями ГОСТов были приведены 45 переходов. В этом году планируется обустроить ещё 84 пешеходных перехода, в том числе на участках автодорог Сыктывкар – Ухта и Сыктывкар – Усть-Кулом, в Ижемском и Усинском районах. На эти цели направят 43 млн рублей. На 2018 год также запланированы работы по оборудованию искусственного освещения автомобильных дорог на подъездах к селу Усть-Кулом и городу Усинску. Глава региона обратил особое внимание руководителей муниципалитетов на состояние переходов в местах интенсивного движения пешеходов и там, где отмечены неоднократные случаи наездов на людей. «Прошу взять под личный контроль ситуацию с пешеходными переходами. Проверьте ещё раз освещённость, дорожную разметку, наличие знаков, искусственных неровностей, особенно рядом со школами, детскими садами и другими социальными объектами», - подчеркнул Сергей Гапликов. До конца года на дорогах Коми обустроят 84 пешеходных перехода