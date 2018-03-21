В Коми снизились основные показатели аварийности на автодорогах

По итогам 2017 года количество ДТП в регионе уменьшилось на 2,8%, погибших – на 11,9%, раненых – на 0,1%. Об этом на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения доложил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Коми Алексей Перловас. Совещание провёл Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Напомним, в послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин поставил задачу по повышению безопасности на дорогах и снижению до минимума смертности в результате ДТП. В Республике Коми проводится работа по обновлению дорожного покрытия и модернизации уличного освещения, внедряются новые формы и средства регулирования дорожного движения, реализуются профилактические мероприятия. В результате, по данным госавтоинспекции, в 2017 году число погибших пешеходов на автодорогах республики сократилось на 15% (эта тенденция наблюдается в течение последних двух лет), сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров – на 6,2%, существенно снизилась «пьяная» аварийность – на 37%. Вместе с тем по ряду направлений необходимо усилить работу: в прошлом году отмечен рост показателей аварийности с участием несовершеннолетних, остаётся высоким уровень смертности ДТП, произошедших вне населённых пунктов, выросла аварийность с участием транспорта, занимающегося пассажирскими перевозками. На заседании также обсудили меры по ликвидации аварийно-опасных участков автодорог. На самых проблемных из них Сергей Гапликов предложил устанавливать стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения. «Определите участки, на которых в первую очередь необходимо организовать постоянный контроль в виде фото- и видео фиксации дорожного движения. Подготовьте мне соответствующие предложения. Только необратимость наказания может дисциплинировать водителей, нарушающих правила», - подчеркнул Сергей Гапликов.