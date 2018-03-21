В Коми на содержание региональных автодорог в этом году направят более 1,3 миллиарда рублей

Глава региона Сергей Гапликов сегодня провёл заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На совещании обсудили ряд вопросов, в том числе планы по ремонту дорог и мостов. В 2018 году капитально отремонтируют участки дорог по направлениям Сыктывкар – Усть-Кулом, Визинга – Кажым, Керчомъя – Дзёль и подъезд к селу Занулье общей протяжённостью более 25 километров. Также будут начаты работы на участках дорог Корткерос – Лопыдино и Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский с вводом в эксплуатацию в 2019 году, капитальный ремонт моста в Усинском районе. На это планируется направить около 860 миллионов рублей. Ещё 335 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорожных участков Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино, Сизябск – Мохча – Мошьюга, Аныб – Усть-Кулом, Усть-Уса – Харьягинский, Сыктывкар – Усть-Кулом, Корткерос – Мордино – Лопыдино и подъезда к посёлку Путеец. Также планируется отремонтировать 13 водопропускных труб на автодорогах Сыктывкар – Ухта, Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово, подъезд к селу Хабариха, Язель – Позялэм. Дополнительный объём дорожно-ремонтных работ будет выполнен за счёт средств предприятий-партнёров республики. По соглашению о сотрудничестве с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» на 2018 год предусмотрено 250 млн рублей. На эти средства будет отремонтировано более 16 км автомобильных дорог, приобретен наплавной мост у села Вольдино и отремонтирован наплавной мост у села Усть-Нем. По соглашению с ПАО «Газпроминвест» более 111 миллионов рублей будет направлено на ремонт участков дорог Сыктывкар – Ухта, подъездов к посёлкам Синдор, Иоссер, городу Микунь общей протяжённостью 24,5 км и моста через реку Иоссер. Глава Республики Коми Сергей Гапликов подчеркнул, что все контракты по ремонтам автодорог должны быть заключены вовремя, планы по нанесению разметки согласованы с ремонтными дорожными работами, а также с графиками ремонтных работ коммунальных служб. «Необходимо исключить из сложившейся годами практики несогласованные разрытия только что отремонтированного дорожного полотна. Всё должно делаться своевременно. Поручаю Правительству республики разработать и представить в Госсовет законопроект, устанавливающий персональную ответственность руководителей муниципальных органов власти и коммунальных служб за проведение несогласованных ремонтных работ на дворовых территориях, проезжих частях и пешеходных тротуарах в установленном законодательством порядке», - заявил глава региона.