Сергей Гапликов дал старт марафону «Мы наследники Великой Победы – 2018»

Сегодня, 21 марта, Глава Республики Коми провёл рабочую встречу с лидером ветеранского движения Людмилой Жуковой и поддержал её инициативу о начале ежегодной благотворительной акции. «В нашей республике участников Великой Отечественной войны осталось совсем немного – менее трёхсот человек. Ещё около пяти тысяч тружеников тыла, блокадники и узники фашистских лагерей, семьи участников войны. И многие, конечно, нуждаются в помощи. Это ремонт жилья, приобретение бытовой техники, установка памятников в местах захоронений. Поэтому, Сергей Анатольевич, я Вас очень прошу дать старт марафону «Мы наследники Великой Победы» и оказать помощь в наполнении ветеранского фонда "Победа"», - обратилась советник Главы Республики Коми Людмила Жукова. Сергей Гапликов предложение поддержал: «Помощь старшему поколению – это вопрос совести и чести, это неотъемлемая часть нашего гражданского самосознания. Участие в благотворительной акции – личное дело каждого, но я призываю жителей республики поддержать её. В Год добровольца, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, я обращаюсь ко всем, кто неравнодушен, кто может и хочет помочь ветеранам. Они нуждаются в нашем внимании и заботе!» Также глава региона и председатель Коми республиканского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи. «Во время прошлой встречи, Сергей Анатольевич, Вы поддержали нашу инициативу по организации ветеранского поезда, на котором участники войны, ветераны боевых действий могли бы проехать вместе с молодёжью по местам боевой славы, поделиться с ребятами своим опытом. У нас есть предложения, как реализовать этот проект – подключить спонсоров, поучаствовать в конкурсе на получение президентского гранта», - рассказала Людмила Жукова. «Патриотический поезд может добраться и до отдалённых населённых пунктов, где живут ветераны, которые тоже могут рассказать подрастающему поколению много интересного и полезного о Великой Отечественной войне. В этом проекте могли бы принять участие историки, писатели, редакторы «Книги памяти», деятели культуры», - предложил Сергей Гапликов. ***Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда «Победа»: ИНН/КПП 1101479871/110101001 ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г. ОКВЭД 65.2 Счёт в Коми ОСБ №8617 Р/с 40703810428000103991 Кор.сч. 30101810400000000640 БИК 048702640 Юридический адрес 167000 г. Сыктывкар, ул. Горького, 2 Телефон в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130.