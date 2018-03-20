Более 300 жителей Коми сдадут ЕГЭ досрочно

О подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложила вице-премьер регионального Правительства Наталья Михальченкова. «На правительственном уровне в республике сформированы рабочая группа и оргкомитет, организовано межведомственное взаимодействие, проведены все подготовительные мероприятия. И с завтрашнего дня начинается досрочный период сдачи ЕГЭ, который пройдёт с 21 марта по 11 апреля», - проинформировала Наталья Михальченкова. Досрочный период сдачи ЕГЭ состоится в 5 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые находятся в городах Сыктывкар, Ухта, Воркута и Усинск. Все они оснащены высокотехнологичными комплексами для печати экзаменационных материалов. В целях предупреждения нарушений в ходе проведения экзаменов в помещениях для проведения ЕГЭ установлены системы видеонаблюдения в режиме онлайн, а в двух ППЭ Сыктывкара будут использоваться блокаторы сотовой связи. В этом году досрочно сдать единый государственный экзамен намерены 318 человек. Самыми востребованными учебными предметами среди участников экзаменов являются русский язык, математика (профильный уровень), обществознание и история.