В Республике Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми создан организационный комитет по подготовке и проведению Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре в 2021 году и утверждён его состав по должностям. Организационный комитет должен разработать и утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата. Ответственным за организацию и координацию деятельности по подготовке и проведению спортивного события определено Министерство физической культуры и спорта Республики Коми. Председателем оргкомитета утверждён Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми, сопредседателем – представитель Международной Федерации хоккея с мячом (FIB). В состав организационного комитета также вошли представители органов власти республики, правоохранительных органов, глава МО ГО «Сыктывкар».