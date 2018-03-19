22 марта депутаты Госсовета Коми внесут изменения в закон о республиканском бюджете

Сергей Гапликов обсудил со спикером регионального парламента Надеждой Дорофеевой и членами Президиума Государственного совета республики повестку предстоящего заседания сессии. В начале рабочей встречи глава региона поблагодарил депутатов республики за совместную работу в рамках президентской кампании 2018 года. «Избиратели республики поддержали политический курс действующего Президента России Владимира Путина, отдав за него 71,44 процента своих голосов. Это очень серьёзный результат, который был получен абсолютно легитимно. Выборы прошли без замечаний и нарушений. Обстановка была спокойная, за что отдельную благодарность выражаю правоохранительным органам, которые обеспечили порядок и законность на избирательных участках. Я ещё раз благодарю всех, кто проявил гражданскую позицию. Особенно порадовали своей активностью жители сельских районов Прилузский, Усть-Вымский, Койгородский, где явка превысила 70 процентов», - отметил Сергей Гапликов. Глава региона также подчеркнул, что Президент России задал новый вектор политического курса, в рамках которого страна должна совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Чтобы добиться этого, необходимо работать слаженно, в одной команде и с большой самоотдачей. 22 марта депутатам Госсовета предстоит рассмотреть ряд законопроектов, важнейших для устойчивого развития Республики Коми. Среди них – проект закона по внесению изменений в республиканский бюджет. В частности, предлагается увеличить доходы бюджета на этот год на 2 млрд 185 млн рублей. «Это существенные поступления за счёт налога на прибыль и имущественного налога. Мы также получили подтверждение о выделении дополнительных средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан аварийного жилого фонда в объёме около 570 миллионов рублей», - прокомментировал Сергей Гапликов. Вместе с тем расходы на 2018 год планируется увеличить в общем объёме 3 млрд 561 млн рублей. Эти деньги будут направлены в том числе на повышение оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений (в связи с увеличением МРОТ); реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; улучшение обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями.