Сергей Гапликов: «Мы проголосовали за развитие и безопасность!»

Глава Республики Коми прокомментировал предварительные результаты выборов Президента Российской Федерации. По данным регионального избиркома, абсолютным лидером голосования является Владимир Путин (71,44% или более 290 тысяч проголосовавших). Явка избирателей по республике составила 60,4 %. «Жители Республики Коми искренне доверяют Владимиру Владимировичу Путину, поддерживают его политический курс и реформы, направленные на сбережение народа России и благополучие граждан, связывают с ним своё будущее. Все, кто проголосовал за нашего национального лидера, сделали осознанный выбор в пользу развития и безопасности. Я от всего сердца благодарю земляков за то, что они приняли активное участие в голосовании и проявили патриотичное отношение к будущему страны и нашей республики. Выборы состоялись. Они прошли легитимно и открыто, с соблюдением закона и конституционных прав граждан, без нарушений и происшествий. Благодарю всех, кто отвечал за подготовку и организацию избирательной кампании, за обеспечение общественного порядка и безопасности», - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.