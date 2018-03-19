В 2018 году на содержание дорог и мостов в Прилузье направят более 68 миллионов рублей

Состояние местной дорожной сети стало одной из тем, которую обсудили сельчане на встрече с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым во время его рабочей поездки в муниципалитет. «Я, как автолюбитель, вижу, что федеральная трасса обслуживается хорошо. Хотелось бы, чтобы дорогам сельских поселений тоже уделяли повышенное внимание. Скоро растает снег, дороги будут разбиты. Планируется ли их ремонт в этом году?», - спросил на встрече с главой региона житель села Объячево Андрей Стрекалов. Как отметил Сергей Гапликов, Минстроем Коми проведена работа по распределению финансирования в дорожной отрасли. В этом году на дороги республики будет направлено более 4 млрд рублей. В Прилузском районе планируется завершить капитальный ремонт подъезда к селу Занулье протяжённостью 1,8 км и начать ремонт участка с 54 по 59 км автодороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский от федеральной трассы «Вятка». Также в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» запланирована реконструкция подъезда к производственным объектам сельхозпредприятия «Южное» в посёлке Гуляшор. Общая стоимость проекта с учётом федеральных средств составляет около 37 млн рублей. Также в ходе встречи сельчане задали вопрос о строительстве нового моста через реку Летка в близи посёлка Якуньёль. Действующая деревянная конструкция была частично отремонтирована в 2016 году, но это скорее временное решение. Сегодня состояние моста продолжает вызывать опасения у местных жителей: по нему возят детей в школу и садик из близлежащих сёл Прокопьевка и Слудка, подвозят товары первой необходимости. «Минстрой уже работает над этим вопросом. Мы приняли решение о корректировке проекта, который был разработан в 2014 году. Затем он должен пройти госэкспертизу. Утвердив проектные решения и рассчитав их новую стоимость приступим к строительно-монтажным работам», - пояснил Сергей Гапликов. Техническое задание на корректировку проекта подготовлено. После прохождения госэкспертизы администрация муниципалитета должна сформировать и направить в Минстрой региона полный пакет документов для формирования заявки на получение субсидии из республиканского бюджета. Планируется поэтапное финансирование проекта в течение трёх лет.