Сергей Гапликов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации

Глава Республики Коми отдал свой голос на избирательном участке на избирательном участке № 63 в Сыктывкаре. «Каждый, кто сегодня пришёл на избирательные участки, осознаёт, что сегодня важнейший день для нашей великой страны. Учитывая особые обстоятельства, в которых находится Россия, санкции, экономические процессы, очень важно сделать выбор, который определит будущее нашей страны на ближайшие 6 лет. И каждый гражданин должен сделать этот выбор – за страну, за будущее, за своих детей, за всё, чем он дорожит», - заявил Сергей Гапликов в ходе общения с журналистами. Также глава региона принял участие в итоговом рейтинговом голосовании, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Республике Коми выборы проходят в 660 избирательных участках. В списках избирателей – около 668 тысяч человек.