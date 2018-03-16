Усинский «Югдöм» станет больше

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Компанией «ЛУКОЙЛ» в нефтяной столице республики построят спортивный комплекс. Новый объект возведут и оборудуют в соответствии с последними мировыми стандартами. Для этих целей Компания «ЛУКОЙЛ» только 2018 году планирует направить 70 миллионов рублей. Спортивный комплекс войдет в состав Ледового дворца «Югдöм». В итоге в городе появится целая группа спортивных сооружений для проведения тренировок и соревнований не только в зимних видах спорта, а также в мини-футболе, волейболе, баскетболе, с участием спортсменов самого высокого уровня. В новом комплексе разместится единственный в городе зал для игр в мини-футбол, соответствующий всем современным стандартам. Планируется, что в новом спорткомплексе возведут скалодром. Большой зал, который будет включать новый объект, позволит проводить и культурно-массовые мероприятия с вместимостью более 600 человек. В ближайшее время начнутся работы по проектированию будущей спортивной достопримечательности Усинска. Срок сдачи спортивного объекта – 2019 год.