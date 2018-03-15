Следующий этап строительства школы на 1200 мест в Сыктывкаре – отделочные работы

К ним планируется приступить после прогрева помещений до нормативной температуры. Сегодня ход строительных работ проинспектировал Глава Республики Коми Сергей Гапликов. «На объекте работает 105 человек и 4 единицы техники – два крана, погрузчик и бульдозер. Завершаем работы по устройству вентилируемых фасадов, приступили к устройству перегородок из гипсокартона по зданию столовой и учебному корпусу школы. Сейчас прогреваем здание до нормативных температур. Как только прогреется, через 7-10 дней, приступим к укладке плитки на полы, цементно-песчаной стяжки», - доложил главный инженер строительного треста Виктор Шмыгин. Срок сдачи объекта по контракту – 25 июля. Осмотрев помещения на втором и третьем этажах, Сергей Гапликов поручил Минстрою и Службе единого заказчика Республики Коми ускорить темпы строительства. Подрядной организации настоятельно рекомендовано увеличить количество работников до 300 человек. «Нас прежде всего интересует качество. По каждой секции, по каждому этажу должен быть чёткий план формирования ресурсов, чтобы всё было скоординировано в соответствии с сетевым графиком. Он должен быть обновлён и подписан до 1 апреля. За каждый день просрочки от даты сдачи объекта будет начисляться штраф», - подчеркнул Сергей Гапликов. Глава региона также обратил внимание строителей на состояние прилегающей к объекту территории: «Что за бардак у вас на площадке? Культура стройки начинается с культуры производства на строительном объекте. Приведите территорию в порядок!». Напомним, за процессом строительства школы можно наблюдать в прямом эфире на сайте Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми. Работа по созданию дополнительных ученических мест ведётся в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по повышению доступности и качества образования, а также ликвидации двухсменки в школах. *** В соответствии с проектом школа на 1200 мест представляет собой 4 этажное здание, на первом этаже которого запроектирован актовый зал на 400 посадочных мест с эстрадой по принципу амфитеатра, помещения медицинского назначения. Также на первом и втором этажах располагаются 3 спортивных зала со снарядными, раздевалками, душевыми и туалетами. Учебные кабинеты размещаются рядом с рекреацией. На 3 этаже будет библиотека. На 4 этаже – кабинеты для 8-11 классов, а также помещения для кружковых занятий. Кроме того, школа будет оснащена компьютерным, мультимедийным оборудованием, а также двумя специализированными лингафонными кабинетами для изучения иностранных языков на 15 учащихся каждый. На объект обеспечен доступ для маломобильных групп населения.