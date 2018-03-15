Двухсменка в сыктывкарских школах должна быть ликвидирована до 2025 года

Сергей Гапликов проинспектировал ход исполнения поручения Президента России Владимира Путина в столице Республики Коми. Сегодня глава региона посетил ряд образовательных учреждений, в которых увеличено количество ученических мест. В средней общеобразовательной школе № 30 до недавнего времени был высокий дефицит мест. Во вторую смену здесь обучалось 380 детей в 15 классах (всего учащихся – 1408 человек). Резко сократить их количество удалось после ввода в эксплуатацию нового корпуса для начального звена на 250 мест. Для этого в 2017 году школе было передано здание бывшего детского дома. Из федерального, республиканского, и местного бюджетов на переоборудование корпуса было направлено более 56 миллионов рублей. На эти деньги выполнен ремонт здания и помещений, установлены системы видеонаблюдения и автоматической пожарной сигнализации, приобретено и смонтировано новое технологическое оборудование для пищеблока, учебных и лабораторных кабинетов, компьютерных классов, спортивного зала и столовой. «Когда родители увидели условия, в которых будут учиться их детки, они очень порадовались. Мы, говорят, и сами хотели бы здесь учиться. И я искренне желаю, чтобы каждая школа в республике была так же оснащена, как наша», - отметила директор школы Валентина Громова. В соответствии с требованиями федеральных стандартов учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, электронными и цифровыми образовательными ресурсами, наборами робототехники, интерактивными досками. В школе функционируют два мобильных компьютерных класса. Глава Республики Коми посетил также гимназию им. А.С. Пушкина. Это одно из престижных образовательных учреждений города с повышенным уровнем изучения гуманитарных предметов. Главная гордость учебного заведения – выпускники. Её окончили 38 золотых и 75 серебряных медалистов, а по итогам 2016-2017 учебного года Пушкинская гимназия вошла в число 100 лучших российских школ по профильным направлениям. «Бренд гимназии имени Пушкина – это иностранные языки. В прошлом учебном году наши ребята победили на всероссийском этапе олимпиады школьников по английскому и французскому языкам. Это дорого стоит», - рассказала директор гимназии Лариса Гладкова. В 2017 году здесь открылся новый учебный класс, что позволило увеличить количество учащихся на 25 человек. На ремонт помещений и закупку современного оборудования из республиканского бюджета была выделена субсидия в размере 2,55 млн рублей. Глава Республики Коми Сергей Гапликов высоко оценил дополнительно созданные условия для образовательной деятельности в СОШ № 30 и гимназии им. А.С. Пушкина, а также пожелал ребятам успехов в учёбе и новых достижений.