В Республике Коми создана рабочая группа по разработке приоритетных направлений развития туризма в регионе

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми создана рабочая группа по разработке приоритетных направлений развития туризма на территории Республики Коми и утвержден ее состав. Ответственным органом исполнительной власти региона, ответственным за разработку Приоритетных направлений развития туризма на территории республики, определено Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Руководитель рабочей группы – заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.