Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства бассейна в Сосногорске

Физкультурно-оздоровительный комплекс готов на 80 %. Об этом Главе Республики Коми доложил министр строительства и дорожного хозяйства региона Сергей Двуреченский. На объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке сантехнического и вентиляционного оборудования, покраске стен и потолков, укладке керамической плитки. Строительно-монтажные и отделочные работы планируется завершить к первой декаде апреля. Весной начнутся работы по благоустройству территории. Строительные работы вместе с благоустройством планируется завершить к 1 июня. Глава региона поручил руководству Минстроя и Службы единого заказчика Республики Коми строго контролировать качество и сроки выполняемых работ.