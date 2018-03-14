В Сосногорске заложили первый камень в строительство нового здания ж/д вокзала

В торжественной церемонии установки памятного знака приняли участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов и начальник Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Валерий Танаев. «Сегодня мы являемся свидетелями исторического события для Сосногорска, которое станет продолжением качественного развития общественной инфраструктуры железной дороги в регионе. Жители и гости города, пассажиры, безусловно, достойны лучших условий. И я благодарен нашим партнёрам, руководству Российских железных дорог, за решение построить здесь новый вокзал. Уверен, компания выполнит все взятые на себя обязательства, а мы ей в этом поможем», - отметил Сергей Гапликов. «Компания «Российские железные дороги» продолжает развитие железнодорожной инфраструктуры в Республике Коми. Мы хотим построить в Сосногорске один из самых лучших вокзалов в северном регионе, который будет отвечать всем современным требованиям. Сегодня мы закладываем первый камень в его фундамент. И я поздравляю всех нас с этим знаковым событием», - прокомментировал Валерий Танаев. Новый железнодорожный вокзал в Сосногорске вместимостью до 50 пассажиров планируется построить к 100-летию Республики Коми (2021 год). Он будет представлять собой одноэтажное здание в классическом стиле. Проектом предусматривается: зал ожидания, кассовый блок, камеры хранения багажа, точка общественного питания, комната для пассажиров с детьми, санитарно-бытовые помещения для пассажиров. Также будут установлены современные табло с расписанием движения поездов и системы навигации, будет обеспечена доступность пассажирских зон вокзала для маломобильных категорий пассажиров. На прилегающей территории планируется организовать автостоянку. Сейчас ведётся работа по демонтажу старого здания. Завезены модули временного вокзала, ведутся подготовительные работы по ограждению места строительства. Предварительная стоимость объекта – 270 миллионов рублей. Напомним, используемое сегодня здание Сосногорской станции эксплуатируется более семидесяти лет и в настоящее время не отвечает современным требованиям: отсутствуют условия для ожидания и отдыха пассажиров, не проведены водоснабжение и канализация. Предварительные договорённости о реализации проекта были достигнуты между Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым и Президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым на полях XXI Петербургского международного экономического форума.