В Эжвинском филиале Республиканской общественной приёмной Главы Республики Коми состоится прямая линия на тему: «Следователь разъясняет».

14.03.2018   Новости Коми
Телефон прямой линии: 8(8212) 62-54-27. Место проведения: г.  Сыктывкар, ул. Мира, 11. 

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