Ношульские «пионеры» привлекли в развитие родного села более 2 миллионов рублей

На эти деньги местные жители построили дорогу и благоустроили улицу, установили детскую спортивную площадку, построили лыжную базу и каток. Сегодня, во время рабочей поездки в Прилузский район, опыт инициативного бюджетирования ТОС «Пионер» оценил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В Прилузье зарегистрировано почти три десятка ТОСов. «Пионер» - один из самых активных. Он зарегистрирован в декабре 2012 года и с тех пор реализовал пять социально значимых проектов. Среди них – ремонт помещения в бывшем здании Алексеевского училища, которое является объектом культурного наследия Республики Коми. Теперь здесь собирается актив местного совета ветеранов. «Наконец-то у нас есть очень уютное, светлое и тёплое помещение. С 11 часов дня и до вечера проводим здесь различные занятия и встречи. Нам бы ещё оргтехнику. Очень не хватает для полноценной работы», - рассказала заместитель председателя ношульского совета ветеранов Александра Оботурова. «Постараемся решить этот вопрос», - заявил в ответ глава региона. Местные власти и жители задумали создать на базе училища социокультурный центр. На первом этаже уже располагаются библиотека и краеведческий музей, на втором – планируется обустроить гостевые комнаты для размещения гостей. Долгое время здание пустовало, но сельчане проявили инициативу и решили его восстановить. В 2016 году были обновлены балочные перекрытия и настил полов, заменена электропроводка и кровля, оформлена и отремонтирована входная группа. Работы по восстановлению бывшего здания Алексеевского училища будут продолжены. «Реконструкцию проводим за счёт грантовой поддержки, активно помогают меценаты, предприниматели. Больших средств нам сюда ведь не надо, мы готовы всё своими руками делать, только нужны материалы», - пояснил глава поселения Сергей Елдин. Сергей Гапликов поблагодарил сельчан за активную гражданскую позицию и реализацию инициатив по развитию территории. Глава Республики Коми также поручил региональным Минобрнауки, Минстрою и Минсельхозу проработать вопрос о возможности включения в планы на ближайшую перспективу строительства в Ношуле новой школы. Здание образовательного учреждения обветшало. «Можно реализовать модульный проект, объединив школу с детским садом. Комплекс должен быть с автономным отоплением, на пеллетах. Это позволит существенно снизить затраты, как, например, в Пыёлдино Сысольского района. Подготовьте предложения по разработке проекта и доложите мне», - поставил задачу Сергей Гапликов.