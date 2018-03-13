В посёлке Кыддзявидз открылся завод по производству биотоплива

В торжественной церемонии запуска нового пеллетного цеха принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня он находится с рабочей поездкой в Прилузском районе. Линия по переработке опилок в пеллеты установлена в 2017 году. Её мощность – до 50 тысяч тонн биотоплива в год, объёмы утилизации древесных отходов – до 100 тысяч кубометров ежегодно. Часть продукции обеспечит местный рынок (существующая сегодня потребность – не более 10 тысяч тонн в год), остальная будет реализовываться за пределами республики, в том числе пойдёт на экспорт в страны Евросоюза. Завод построен в рамках инвестиционного проекта компании «Лузалес», включённого Министерством промышленности и торговли России в перечень приоритетных. Срок реализации – до 2023 года, общий объём инвестиций – 882 миллиона рублей. Сейчас на производстве трудятся свыше 300 человек, большинство из них – местные жители. «Проект является одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса, имеет важное стратегическое значение для района и республики. Выход завода по производству пеллетов на полную мощность позволит увеличить количество рабочих мест и объём налоговых поступлений в региональный бюджет. Мы поддерживали и будем поддерживать компании, которые создают новые производства, обеспечивают занятость на селе и при этом являются нашими надёжными социальными партнёрами», - прокомментировал Сергей Гапликов, ознакомившись с циклом производства. В течение последних двух лет лесопромышленный сектор республики демонстрирует уверенный рост объёмов производства. Так, у компании «Лузалес» объём лесопиления в прошлом году составил 273 тысячи кубометров, что на 65 % больше чем в 2016 году.