Сергей Гапликов и Виталий Дырдасов обсудили вопросы развития инфраструктуры почтовой связи в Республике Коми

В ходе рабочей встречи в Сыктывкаре директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов проинформировал Главу Республики Коми об основных направлениях и итогах деятельности регионального управления, а также перспективных планах развития на 2018 год. На территории Республики Коми действует 361 отделение почтовой связи, из них большинство - 264 - находятся в сельской местности. Работа по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи на территории Коми ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики и региональным представительством Почты России. В прошлом году филиалом были проведены ремонтные работы, в том числе в рамках проекта «Доступная среда» было модернизировано 34 объекта почтовой связи. Во всех отделениях внедрена Единая автоматизированная система, позволившая унифицировать рабочие процессы, проведена масштабная работа по обновлению материально-технической базы отделений и автопарка филиала. «Мы берём на себя обязательства по сохранению существующей сети отделений почтовой связи в Республике Коми. Более того, мы намерены её расширять. Есть потребность в открытии дополнительных отделений в Сыктывкаре и Ухте. Также в наших планах – продолжить в этом году реализацию программы по проведению текущих ремонтов и совершенствовать работу персонала», – сообщил Виталий Дырдасов. В рамках развития инфраструктуры почтовой связи Глава Республики Коми предложил рассмотреть возможность сноса законсервированного здания бывшего почтового отделения в Сосногорске рядом с железнодорожным вокзалом. «Мы готовы предложить почте подходящее помещение в городе. Так будет удобнее для населения и в то же время старое здание не будет мешать благоустройству территории нового вокзала», – заявил Сергей Гапликов. Глава Республики Коми и директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России договорились также о создании совместной постоянно действующей рабочей группы, которая займётся детальной проработкой направлений сотрудничества.