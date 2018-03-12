В 2018 году в Корткеросском районе реализуют десять народных проектов

Среди них – ремонт дорог, благоустройство и проведение фестиваля. О приоритетах развития сельских территорий жители района рассказали Главе Республики Коми Сергею Гапликову во время его рабочего визита в муниципалитет. По количеству инициатив, прошедших отбор «Народного бюджета», Корткеросский район вошёл в тройку лидеров региона. Реализованы будут все 10 проектов, предложенных сельчанами. Общая сумма финансирования составит 5 млн рублей. В этом году на средства «Народного бюджета» жители Коркетросского района планируют отремонтировать часть местных дорог в сёлах Нившера, Нёбдино и Маджа, восстановить библиотеку в селе Богородск, обновить дом культуры в деревне Выльыб, провести этно-фестиваль «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки), благоустроить общественные территории и обустроить спортивные площадки. Один из наиболее значимых проектов – строительство опорного убойного цеха в ООО «Нившера». Он позволит производить убой скота в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного Союза и повысить качество выпускаемой продукции. Кроме того, с вводом объекта в эксплуатацию на предприятии появятся дополнительные рабочие места. На встрече с главой региона жители Корткеросского района поинтересовались, будет ли республика дальше поддерживать проект «Народный бюджет». «Мы получаем огромное количество предложений от жителей республики по участию в «Народном бюджете». И это очень важно. Потому что люди лучше знают, на что в первую очередь надо тратить деньги: на ремонт остановки, благоустройство детской площадки либо на дорогу. Это правильный подход, поскольку он позволяет разумно расходовать имеющиеся ресурсы и экономить бюджетные средства. Поэтому, конечно, мы продолжим реализацию этого проекта», - отметил Сергей Гапликов. В этом году на территориях 99 населенных пунктов республики планируется реализовать 125 народных проектов. На эти цели из регионального, местного бюджетов, а также средств граждан и предпринимателей будут выделено более 52 млн рублей. Обсуждения социально значимых народных проектов, планируемых к реализации в 2019 году, пройдут с 1 апреля по 10 июня. Напомним, по итогам 2016 года Республика Коми вошла в число 15 регионов России, наиболее успешно развивающих инициативное бюджетирование.