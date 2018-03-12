Четыре сельские библиотеки Корткеросского района получат устойчивый доступ к интернету

В ближайшие несколько лет точки доступа к глобальной сети планируется организовать в населённых пунктах Керес, Пезмег, Уръёль и Намск. Планы по региональной информатизации сельчане обсудили с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым во время его рабочей поездки в муниципалитет. «В Коми реализуются мероприятия по региональной информатизации, в школах ввели электронные дневники, люди активно пользуются порталом «Госуслуги». Всё это очень хорошо. Но, к сожалению, не все жители нашего района могут воспользоваться этими услугами, не во всех посёлках есть стабильный интернет, а где-то его и вовсе нет. Зоны доступа в интернет можно было бы организовать на базе библиотек, которые есть в каждом сельском поселении. Возможна ли поддержка республики по их подключению к хорошему качественному интернету?», - спросила председатель Совета молодёжи Корткеросского района Виктория Микушева. «В 18 поселениях Корткеросского района библиотеки уже подключены к интернету. В ближайшие несколько лет точки доступа должны появиться в сёлах Керес и Пезмег, а также в посёлках Уръёль и Намск. Эту работу мы выполняем совместно с компанией «Ростелеком». Всего в рамках инвестиционной программы «Ростелекома» планируется построить волоконно-оптические линии связи и установить точки доступа в 63 населённых пунктах республики», - ответил Сергей Гапликов. Кроме того, в 2018 году библиотеки сёл Важкуръя и Додзь Корткеросского района будут подключены к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека». Таким образом, сельские читатели получат свободный доступ ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Напомним, в рамках соглашения с Минкомсвязи России и ПАО «Ростелеком», подписанного на полях сочинского форума в феврале этого года, в республике планируется построить более 2 тысяч километров волоконно-оптических линий, охватить сетью Wi-Fi с бесплатным доступом к интернету 26 сельских библиотек. Также в республике налажено конструктивное взаимодействие с мобильными операторами по развитию подвижной сети в небольших населенных пунктах. В 2017 году в рамках сотрудничества Правительства Республики Коми и ПАО «Мегафон» в селе Корткерос построена базовая станция сотовой связи стандарта 4G, что позволило повысить качество предоставляемых услуг и ускорить мобильную передачу данных почти для 5 тысяч жителей райцентра.