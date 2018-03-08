В городе Микунь стартовал XVI Республиканский сельский спортивный фестиваль

По олимпийской традиции состязания начались с зажжения факела. Участников и гостей приветствовали Глава Республики Коми Сергей Гапликов, четырёхкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина и Заслуженный тренер РСФСР Галина Богомолова. Глава региона поздравил женщин с Международным женским днём, пожелал участникам честной борьбы, а зрителям и болельщикам – ярких и положительных эмоций. «Дорогие друзья! Спасибо вам за ваше патриотическое отношение к республике и спорту, за то, что в этот праздничный день вы приехали сюда померяться силами в состязаниях спортивной доблести. Многие олимпийские чемпионы и талантливые тренеры рождаются в глубинке. И Республика Коми тоже подарила стране и миру много выдающихся спортсменов. Вы все – честь и гордость нашей России. Желаю вам добиться больших спортивных результатов», - обратился к спортсменам Сергей Гапликов. «Моя спортивная карьера начиналась именно с сельского спорта. Я всегда представляла спортивное общество «Урожай». В 1984 году на Олимпиаде в Сараево на трибунах присутствовал его флаг. И я этим горжусь. Сегодня хочу всем пожелать энергии и бодрости духа. Здоровое село – это здоровая страна. Спортивного долголетия вам. Занимайтесь спортом!», - приветствовала участников легенда лыжного спорта Раиса Сметанина. В этом году Республиканский сельский спортивный фестиваль собрал в Микуни около 400 спортсменов из 11 районов республики. Состязания проходят на 4 площадках. В них принимают участие лыжники, стрелки, теннисисты, гиревики, волейболисты, шахматисты, спортивные семьи, дояры, механизаторы, мас-рестлингисты и армрестлингисты. Фестиваль завершится 10 марта. Победители представят регион на Всероссийских сельских спортивных играх, которые пройдут в Курской области в августе.