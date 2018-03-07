В посёлке Аджером откроется мини-фабрика по производству вязанных изделий с коми орнаментом

Семейный бизнес в сфере народно-художественных промыслов организовала мастер по рукоделию Светлана Турова. Её продукция пользуется спросом не только в Коми, но и далеко за пределами региона. Во время рабочей поездки в Корткеросский район ремесленную мастерскую посетил Сергей Гапликов. О своём проекте Светлана Турова рассказала Главе Республики Коми на заседании Координационного Совета по малому и среднему предпринимательству. Тогда мастерица поделилась личным опытом по привлечению в бизнес заёмных средств. Как отметил в своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин, доступность финансовых ресурсов – одна из ключевых проблем, которая волнует сегодня предпринимателей. К строительству дома-мастерской Светлана Турова приступила в 2015 году. С арендой земли помог муниципалитет. Деньги – более 3 миллионов рублей – собственные, заёмные и привлечённые с помощью краудфандинга. К официальному открытию почти всё готово, оно состоится летом. В планах мастерицы расширить производство как минимум в два раза, а также развивать этнокультурный туризм. «Туристам важен аутентичный дух, поэтому здание мастерской выполнено из рубленного бревна вручную, в качестве утеплителя использовали мох. Даже проводка у нас витая, как в деревянных домах. Мы старались совместить современные технологии с традициями глубинки», - отметила Светлана Турова. Предпринимательница также обратилась к Главе Республики Коми с просьбой помочь решить проблему с отсутствием стабильной связи. Сергей Гапликов взял вопрос на контроль и пожелал предпринимательнице успехов.