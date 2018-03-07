Нёбдинские аграрии – в тройке лидеров по производству молока в республике

В 2017 году надой на одну фуражную корову сельхозпредприятия «Нёбдинский» превысил 6 тыс. кг. Это третий показатель в Коми после ООО «Пригородный» и ООО «Межадорское». Крупнейшее хозяйство Корткеросского района сегодня посетил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. В 2016 году предприятие получило статус племенного – сегодня здесь разводят крупный рогатый скот айрширской породы. За последние два года показатели производства существенно улучшились: поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 7%, надой молока на одну корову – на 8%, валовое производство молока – на 25%. «Весь секрет – в правильном содержании, кормлении и ответственной работе специалистов. Наше молоко является продукцией высшего сорта и пользуется большим спросом. При базовой цене 19 рублей 60 копеек за литр показатели качества нашего молока позволяют продавать его по 28 рублей. Вся продукция уходит на переработку», - рассказала директор агрохозяйства Виктория Макарова. В 2016 году предприятие построило телятник на 300 мест. При общей стоимости проекта 35 миллионов рублей, объём поддержки из республиканского бюджета составил более 24 миллионов рублей. Внутри помещения всё максимально механизировано. Телят выпаивает инновационная установка робот-няня, а у коров – особый рацион питания. За счёт внедрения современных технологий нёбдинские аграрии значительно снизили затраты на содержание скота, увеличили поголовье молодняка и производство мяса. В ближайших планах Виктории Макаровой построить навозохранилище, чтобы решить вопросы экологической безопасности. Хозяйка предприятия попросила помощи. «Готовьте проектно-сметную документацию, а мы подключимся и окажем максимальное содействие», - поддержал инициативу аграриев Сергей Гапликов.