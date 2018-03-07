Сергей Гапликов поблагодарил корткеросских спасателей за мужество и профессионализм

В прошлом году сотрудники пожарно-спасательной части села Корткерос осуществили 42 экстренных выезда и спасли от гибели 18 человек. Сегодня, во время рабочей поездки в муниципалитет, глава региона встретился с личным составом части и вручил отличившимся работникам благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 18-я пожарно-спасательная часть села Корткерос считается образцово-показательной. Подразделение оснащено необходимой техникой и оборудованием для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций любого характера как в техногенной, так и в природной среде. На базе части сформирована аэромобильная группировка в количестве 10 человек. Личный состав – 38 человек. Корткеросские пожарные неоднократно становились призёрами республиканских и российских соревнований. 10 работников награждены государственными и ведомственными наградами за отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сергей Гапликов поблагодарил спасателей за службу, а также поздравил с наступающим Международным женским днём сотрудниц части. «Я искренне благодарю вас за службу. Желаю поменьше вызовов и проблемных моментов. Но даже если эти проблемы будут возникать, я уверен, вы достойно справитесь с ними. Всех благ вам, любви, семейного счастья и благополучия», - пожелал Сергей Гапликов.