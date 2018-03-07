В Корткеросском районе отремонтируют Литературный музей Виктора Савина

Сегодня глава региона Сергей Гапликов побывал в селе Нёбдино, где родился и жил поэт, драматург, основатель коми национального театра и автор песни «Варыш поз» («Соколиное гнездо»), которая легла в основу гимна Республики Коми. Здесь память о великом и талантливом земляке бережно хранят в здании бывшего земского училища. В этом году со дня рождения коми поэта исполняется 130 лет. Заведующий музеем Галина Микушева рассказала о творчестве и судьбе Виктора Савина, а также об истории села Нёбдино. В музее проводятся литературные вечера, встречи по интересам, работают клубы «Юный краевед» и «Посиделки». Сергей Гапликов поблагодарил сельчан за сохранение ценных исторических материалов для будущего поколения, а также сообщил, что в юбилейный год поэта и Год культуры в Республике Коми музей будет отремонтирован. «Виктор Савин – это выдающийся человек, который вложил существенный вклад в развитие культуры коми народа. Мы должны бережно хранить уникальные материалы, оставшиеся в память о нём, наполнять музейные фонды дополнительными экспонатами, организовать выездные экспозиции в рамках гастролей театра, который носит имя Виктора Савина. В этом году мы приняли решение о выделении средств на восстановление здания и обновление помещений. И мы обязательно продолжим работу по сохранению нашего культурного наследия», - отметил Сергей Гапликов. На ремонт Литературного музея Виктора Савина планируется направить 500 тысяч рублей из республиканского бюджета, ещё полмиллиона рублей на условиях софинансирования должен выделить муниципалитет. Напомним, Президент страны Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию отметил особую роль культуры и выступил с инициативой создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов, которые будут доступны и интересны для людей всех возрастов.