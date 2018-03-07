Сергей Гапликов и Хамит Мавлияров обсудили развитие строительной отрасли в Коми

07.03.2018   Новости Коми
Глава Республики Коми сегодня провёл рабочую встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На ней обсуждались вопросы, связанные с ценообразованием в сфере бюджетных строек и формированием реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. Также замминистра Хамит Мавлияров проведёт сегодня в Сыктывкаре совещание с профильными ведомствами по вопросам развития отрасли.

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