Сергей Гапликов и Хамит Мавлияров обсудили развитие строительной отрасли в Коми

Глава Республики Коми сегодня провёл рабочую встречу с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На ней обсуждались вопросы, связанные с ценообразованием в сфере бюджетных строек и формированием реестра экономически эффективной проектной документации повторного использования. Также замминистра Хамит Мавлияров проведёт сегодня в Сыктывкаре совещание с профильными ведомствами по вопросам развития отрасли.