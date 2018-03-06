Сергей Гапликов поздравил женщин с наступающим Международным женским днём

Торжественное собрание, посвящённое празднику 8 марта, состоялось сегодня в Коми республиканской филармонии. «Дорогие, милые женщины, позвольте поздравить вас с прекрасным праздником весны. Своей жизненной энергией, силой духа вы создаёте нам, мужчинам, лучшие условия для достижения целей и задач. Вы вселяете в нас уверенность в том, что жизнь прекрасна и удивительна. Мы благодарны вам за то, что в нашей жизни есть радость, смех, любовь. Желаю вам крепкого здоровья, любви и семейного благополучия!», - отметил Сергей Гапликов. Глава Республики Коми также вручил государственные награды. *** Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почётной Грамотой Президента Российской Федерации награждена: Архипенко Любовь Ивановна – председатель Коми региональной общественной организации «Общество лесоводов»; Указами Главы Республики Коми за заслуги перед Республикой Коми почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» присвоено: Косолаповой Татьяне Андреевне – учителю географии, биологии, экологии муниципального бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» село Чёрныш, Прилузский район; Пелёвиной Елене Владимировне – генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «КонсультантПлюсКоми»; Цуман Галине Николаевне – директору государственного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара»; Распоряжениями Главы Республики Коми за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание «Почётный работник здравоохранения Республики Коми» присвоено: Ларуковой Галине Тарасовне – медицинской сестре государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 3»; за многолетнюю добросовестную и эффективную работу знаком отличия Республики Коми «Трудовая доблесть» награждена: Чабанова Галина Андреевна – оператор стиральных машин муниципального автономного учреждения «Детский сад № 99 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.