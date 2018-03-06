Mondi инвестирует в социальное развитие Республики Коми 447 миллионов рублей

Деньги пойдут на дороги, поддержку муниципалитетов и реализацию социально значимых программ. Сегодня, 6 марта, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер подписали протокол №3 к Соглашению о сотрудничестве и организации взаимоотношений между Правительством региона и компанией на 2018 год. «В своём послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что руководство страны будет делать всё, чтобы у бизнеса, в том числе у крупных промышленных компаний, появлялись новые возможности для расширения производств. В ответ мы ждём, что и бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, - заявил в ходе церемонии подписания документов Сергей Гапликов. – Компания «Монди СЛПК» - надёжный стратегический партнёр республики. И я уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество внесёт существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса – драйвера региональной экономики». «Социальная поддержка является частью ответственного подхода Mondi к жизни местных сообществ во всех странах, где работает наша компания. Мы ежегодно оказываем финансовую поддержку Республике Коми. Это целенаправленный и прозрачный процесс, все реализуемые мероприятия планируются совместно с Правительством Коми и местными жителями», - прокомментировал Клаус Пеллер. В соответствии с протоколом к соглашению АО «Монди СЛПК» направит около 145 млн рублей на реализацию социально значимых проектов, среди которых поддержка Федераций футбола, хоккея с мячом и лыжных гонок Республики Коми, Регионального центра поддержки и выявления одарённых детей, ремонт домов культуры в сёлах Нёбдино и Часово, проведение культурно-массовых мероприятий республиканского масштаба. На дорожную деятельность АО «Монди СЛПК» выделит 250 млн рублей. На эти средства запланирован капитальный ремонт дороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» на трёх отрезках участка «Сыктывкар – Пузла – Крутая», ремонт наплавного моста через реку Вычегда у села Усть-Нем и установка наплавного моста у села Вольдино. В 2018 году компания продолжит инвестировать в развитие районов Республики Коми, в которых ведёт свою деятельность: Усть-Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Прилузского, Сысольского, Удорского, Койгородского и Эжвинского. Общая сумма поддержки восьми муниципальных образований составит более 52 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание новых рабочих мест, помощь малому бизнесу, покупку транспортных средств и сельскохозяйственной техники, ремонт школ, детских садов, учреждений культуры и развитие туризма. Кроме того, в 2018 году компания планирует ввести в эксплуатацию объекты инфраструктуры общей стоимостью около 6,7 млрд рублей, построить лесохозяйственные дороги протяжённостью 140 км и 10 мостов.