В 2018 году на развитие культуры и туризма в Республики Коми будет направлено более 1,6 миллиарда рублей

Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Перспективы отрасли обсудили сегодня глава региона Сергей Гапликов и актив женского движения в Республике Коми. На встрече, которая состоялась в Сыктывкаре, поднимались также вопросы здравоохранения, образования и патриотического воспитания молодёжи. Глава республики поблагодарил лидеров женского движения в Коми за активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни региона, реализацию социальных инициатив и проектов, поздравил с наступающим праздником – Международным женским днём, а также ответил на вопросы. «Сергей Анатольевич, спасибо Вам за поддержку. В прошлом году в Кослане открылось новое здание социокультурного центра. И нас очень радует не только большой просторный зал на 200 мест, но и современное звуковое оборудование. Это очень важно для сельского населения. Расскажите, какую поддержку получит отрасль в этом году и продолжится ли укрепление материально-технической базы сельских домов культуры?», - спросила директор Дома народного творчества Удорского района Ольга Васильева. «В послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир Путин назвал культуру основой нашего дальнейшего существования, обозначив её ключевую роль как общенационального цивилизационного кода. Предвосхитив важный посыл главы государства мы в Республике Коми объявили 2018 год Годом культуры. Он для нас особый, знаковый. И я Вам скажу так: мы продолжим начатую работу – будем строить, реконструировать и ремонтировать учреждения культуры, в том числе в рамках «Народного бюджета», чтобы люди тоже могли активно участвовать в этом процессе. К столетию республики сфера культуры должна получить качественно новый облик, она должна быть оснащена современным оборудованием и обеспечена всем необходимым», - ответил Сергей Гапликов. Напомним, Республика Коми вошла в десятку регионов-лидеров по темпам развития культуры в стране и получила поддержку по всем федеральным проектам. В приоритете 2018 года остаётся развитие и модернизация сети учреждений культуры. Всего за год планируется укрепить материально-техническую базу 11 государственных и 33 муниципальных учреждений культуры. Кроме того, впервые за счёт средств республиканского бюджета будет оказана поддержка в ремонте муниципальных музеев. На это регион выделяет 1,5 млн рублей, аналогичный объём средств на условиях софинансирования должны обеспечить муниципальные образования. Коми активно участвует в конкурсе Фонда кино по поддержке развития кинотеатров малых городов: в декабре прошлого года открылся современный кинозал в ухтинском посёлке Водный, ещё 4 кинозала совсем скоро появятся в Вуктыле, Жешарте, Визинге и Объячево. Кроме того, на текущий год поданы заявки на открытие 5 кинозалов в Усть-Куломе, Печоре, Инте, Ижме и Емве. Для развития отрасли привлекаются средства крупных компаний, работающих на территории региона. При участии группы компаний «РУСАЛ» новый Дом культуры появится в посёлке Чиньяворык Удорского района, а компания «ЛУКОЙЛ» окажет содействие в строительстве современного социокультурного центра в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района.