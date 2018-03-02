Жители Коми сами определяют приоритеты развития территорий

Во время рабочей поездки в Сыктывдинский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов обсудил с сельчанами эффективность проекта «Народный бюджет». В 2017 году муниципалитет стал лидером по количеству народных проектов, прошедших отбор. Социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий должно уделяться особое внимание. Об этом в послании Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года заявил Президент России Владимир Путин. Глава государства поручил «развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». «Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим», - подчеркнул Владимир Путин. В республике уже второй год реализуется проект «Народный бюджет», который позволяет жителям Коми самостоятельно определять приоритеты развития родного города, посёлка, улицы. Жители Сыктывдинского района охотно воспользовались такой возможностью. В прошлом году они реализовали 15 народных инициатив на общую сумму 5,2 млн рублей. Кроме того, в Сыктывдинском районе в рамках «Народного бюджета» удалось временно трудоустроить 101 безработного жителя. Это лучший показатель по республике. В этом году сыктывдинцы предложили 10 народных инициатив. Из них отбор прошли 7 проектов. Это ремонт автодорог, благоустройство, ликвидация несанкционированных свалок и замена ламп уличного освещения. В 2018 году финансирование «Народного бюджета» получат 125 проектов, предложенных жителями республики и прошедших отбор. Перечень опубликован на портале «Активный регион». Напомним, проект «Народный бюджет» был инициирован в 2016 году указом Главы Коми Сергея Гапликова. По итогам его реализации Республика Коми вошла в число 15 регионов России, наиболее успешно развивающих инициативное бюджетирование.